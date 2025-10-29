 Еще один обвиняемый получил тюремный срок по делу об избиении главы МИД Армении | 1news.az | Новости
Еще один обвиняемый получил тюремный срок по делу об избиении главы МИД Армении

First News Media15:55 - Сегодня
Еще один обвиняемый получил тюремный срок по делу об избиении главы МИД Армении

Суд в Ереване приговорил Торгома Асатряна к пяти с половиной годам лишения свободы по делу об избиении министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Как сообщается, прокурор ранее требовал для обвиняемого семь лет заключения.

Часть срока Асатрян уже отбыл, поскольку находится под арестом с февраля 2023 года. В мае 2024 года по тому же делу был осужден еще один участник событий — Ара Бадоян, получивший три года лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 10 ноября 2020 года, сразу после подписания трехстороннего заявления по Карабаху. В тот вечер в Ереване вспыхнули массовые беспорядки у зданий парламента и правительства. Группа протестующих ворвалась в парламент, а затем на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна напала на автомобиль Мирзояна, занимавшего на тот момент пост спикера Национального собрания.

Политика вытащили из машины и избили. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами.

