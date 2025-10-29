 Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы | 1news.az | Новости
Армения

Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы

First News Media13:30 - Сегодня
Правящая в Армении партия "Гражданский договор" не намерена идти на внеочередные выборы, и готовится к очередным в июне 2026 года.

Об этом заявил глава аппарата премьер Араик Арутюнян, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

Ранее стало известно, что именно Арутюнян возглавит предвыборный штаб правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Армянские СМИ писали, что власти якобы могут пойти на внеочередные выборы, чтобы оппозиционные политические силы не успели зарегистрироваться для участия в них. В частности, речь о политсиле главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

По словам Арутюняна, вопрос внеочередных выборов обсуждается, однако власть считает, что необходимости в этом нет.

"Мы идем на очередные выборы, и здесь не нужно искать какие-то интриги", - сказал он, комментируя вопрос о том, почему партия власти так рано сформировала штаб.

Арутюнян заверил: формирование штаба обусловлено тем, что власть хочет организовать выборы без спешки и суеты.

На вопрос журналиста, в каком случае власти намерены провести внеочередные выборы, он отметил, что может произойти что-то экстраординарное, от чего никто не застрахован от этого. Однако он вновь подчеркнул, что "ГД" готовится к очередным выборам.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоятся в июне 2026 года.

Заявления об участии в выборах 2026 года уже сделали второй президент Республики Армения Роберт Кочарян; бывший Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян через свою новосозданную инициативу "Крылья единства"; а также движение "По-нашему", идейным лидером которого является бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

