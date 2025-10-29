Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах!

Ведущая финтех-платформа Азербайджана m10 совместно с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance впервые в стране запустила прямые крипто-фиатные операции в азербайджанских манатах (AZN), без участия посредников.

Пользователи могут пополнять и выводить средства в AZN напрямую между своими счетами m10 и Binance — полностью прозрачно, безопасно и без участия третьих сторон.

Высший уровень безопасности

Данный сервис как первая финтех-платформа прошедшая тестирование в специальном регулируемом режиме (sandbox) Центрального банка Азербайджана, обладает официальным статусом и соответствует самым высоким стандартам безопасности. Все операции проводятся через банковскую инфраструктуру.

Первый этап интеграции m10 и Binance успешно завершился после шестимесячного испытательного периода в рамках sandbox Центрального банка Азербайджана и перешёл во вторую фазу сроком ещё на шесть месяцев.

Условия транзакций

Валюта: азербайджанский манат (AZN)

азербайджанский манат (AZN) Комиссия за пополнение: 1%

1% Комиссия за вывод: 1,5%

1,5% Лимит операций: до эквивалента 20 000 долларов США

Примечание: месячный лимит в эквиваленте 20 000 долларов США установлен в соответствии с правилами Центрального банка Азербайджана. Сервис доступен только для граждан Азербайджана, при этом прохождение процедуры KYC (идентификация клиента) является обязательным.

Новый этап в развитии криптоопераций Азербайджана

Это сотрудничество стало важным шагом в развитии криптоэкосистемы страны, предоставляя пользователям удобство, соответствие законодательству и финансовую прозрачность.

С чего начать

Войдите или зарегистрируйтесь в приложении Binance или на официальном сайте. В разделе Deposit (Пополнение) выберите AZN → m10, чтобы пополнить баланс через счёт m10. В разделе Withdraw (Вывод) укажите свой счёт m10 для вывода средств.

О m10

m10 — цифровой кошелек компании PashaPay, входящей в экосистему Bir. Сервис, запущенный в 2022 году, упрощает финансовые операции для частных лиц и бизнеса, обеспечивая удобное и безопасное управление средствами и платежами.

Подробнее: https://m10.az/en

На правах рекламы