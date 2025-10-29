 Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах!

First News Media14:45 - Сегодня
Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах!

Ведущая финтех-платформа Азербайджана m10 совместно с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance впервые в стране запустила прямые крипто-фиатные операции в азербайджанских манатах (AZN), без участия посредников.

Пользователи могут пополнять и выводить средства в AZN напрямую между своими счетами m10 и Binance — полностью прозрачно, безопасно и без участия третьих сторон.

Высший уровень безопасности

Данный сервис как первая финтех-платформа прошедшая тестирование в специальном регулируемом режиме (sandbox) Центрального банка Азербайджана, обладает официальным статусом и соответствует самым высоким стандартам безопасности. Все операции проводятся через банковскую инфраструктуру.

Первый этап интеграции m10 и Binance успешно завершился после шестимесячного испытательного периода в рамках sandbox Центрального банка Азербайджана и перешёл во вторую фазу сроком ещё на шесть месяцев.

Условия транзакций

  • Валюта: азербайджанский манат (AZN)
  • Комиссия за пополнение: 1%
  • Комиссия за вывод: 1,5%
  • Лимит операций: до эквивалента 20 000 долларов США

Примечание: месячный лимит в эквиваленте 20 000 долларов США установлен в соответствии с правилами Центрального банка Азербайджана. Сервис доступен только для граждан Азербайджана, при этом прохождение процедуры KYC (идентификация клиента) является обязательным.

Новый этап в развитии криптоопераций Азербайджана

Это сотрудничество стало важным шагом в развитии криптоэкосистемы страны, предоставляя пользователям удобство, соответствие законодательству и финансовую прозрачность.

С чего начать

  1. Войдите или зарегистрируйтесь в приложении Binance или на официальном сайте.
  2. В разделе Deposit (Пополнение) выберите AZN → m10, чтобы пополнить баланс через счёт m10.
  3. В разделе Withdraw (Вывод) укажите свой счёт m10 для вывода средств.

О m10

m10 — цифровой кошелек компании PashaPay, входящей в экосистему Bir. Сервис, запущенный в 2022 году, упрощает финансовые операции для частных лиц и бизнеса, обеспечивая удобное и безопасное управление средствами и платежами.

Подробнее: https://m10.az/en

На правах рекламы

Поделиться:
188

Актуально

Общество

Какой будет погода 30 октября

Общество

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Политика

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Общество

Пропавший без вести шехид Ильхам Мехдиев похоронен в Сураханском районе - ФОТО

Как преступники взламывают WhatsApp и обманывают близких?

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахование

Как изменится налогообложение ресторанов и кафе в Азербайджане?

В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Последние новости

Началась продажа билетов на матч «Карабах» - «Челси»

Сегодня, 15:40

Пропавший без вести шехид Ильхам Мехдиев похоронен в Сураханском районе - ФОТО

Сегодня, 15:30

Вэнс признался, что не планировал конфликтовать с Зеленским в Белом доме

Сегодня, 15:27

Как преступники взламывают WhatsApp и обманывают близких?

Сегодня, 15:17

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Сегодня, 14:50

Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах!

Сегодня, 14:45

Вашингтон достиг торгового соглашения с Сеулом

Сегодня, 14:40

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 14:02

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Сегодня, 13:43

Какой будет погода 30 октября

Сегодня, 13:37

Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы

Сегодня, 13:30

Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

Сегодня, 13:10

Баку и Ереван поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям – глава аппарата премьера Армении

Сегодня, 13:07

Последние часы: сегодня Bakcell разыгрывает автомобиль Zeekr 001!

Сегодня, 13:02

В Азербайджане задержали лиц, обещавших людям трудоустройство в ОАЭ, Канаде и Европе - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Сабина Алиева обратилась к омбудсмену Черногории

Сегодня, 12:50

ХАМАС объявил об обнаружении тел двух израильских заложников

Сегодня, 12:43

МВД объяснило, как избежать заторов и аварий - ВИДЕО

Сегодня, 12:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10