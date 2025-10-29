Вашингтон достиг торгового соглашения с Сеулом

США и Республика Корея достигли договоренностей в сфере торговли.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"У нас сегодня была потрясающая встреча с [президентом] Южной Кореи [Ли Чжэ Мёном]. Думаю, встреча была решающей, и мы достигли соглашения о торговле, которое уже практически обрело окончательную форму. Мы также обсудили некоторые другие вопросы, связанные с национальной безопасностью", - сказал он на торжественном ужине с Ли Чжэ Мёном в Кёнджу, где ранее прошли переговоры глав двух государств.

В апреле Трамп объявил, что пошлины на южнокорейскую продукцию составят 25%, но на время переговоров их величина составила лишь 10%. Помимо этого, американская администрация ввела отраслевые пошлины, в том числе на автомобили.

В конце июля Республика Корея и США достигли договоренностей, в результате которых Вашингтон согласился снизить таможенные сборы до 15% взамен на то, что Сеул обещал инвестировать в американскую экономику $350 млрд, а также закупить энергоресурсы на $100 млрд. В сентябре Ли Чжэ Мён заявил, что инвестиции в Соединенные Штаты без договоренностей о валютном свопе могут вызвать в Республике Корея финансовый кризис.

Источник:ТАСС