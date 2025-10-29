Какой будет погода 30 октября

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в ночь с 29 на 30 октября и утром в некоторых местах прогнозируется дождь.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным, передает 1news.az.

Температура воздуха ночью составит 12-14, днем 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 762 мм ртутного столба до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами временами ожидается дождь, грозы. В отдельных местах есть вероятность интенсивных ливневых дождей, града, а в горных районах - снега. Вечером осадки постепенно прекратятся.

Местами временами будет туман. Западный ветер в отдельных местах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 16-20, в горах ночью 1-5, днем 5-9 градусов тепла.