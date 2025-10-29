Пропавший без вести шехид Ильхам Мехдиев похоронен в Сураханском районе - ФОТО

Шехид Ильхам Имдад оглу Мехдиев, пропавший без вести в Первой Карабахской войне, был похоронен 29 октября на Шехидляр хиябаны на кладбище «Деде Горгуд» в Сураханском районе столицы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, сотрудники министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, представители исполнительной власти Сураханского, Сабунчинского и Хатаинского районов, ветераны войны, семьи шехидов и жители района.

Прощание с шехидом состоялось под звуки Государственного гимна Азербайджана и оружейного залпа и в сопровождении военного оркестра. Были прочитаны заупокойные молитвы, на могилу были возложены венки и букеты цветов.

Государственный флаг Азербайджана, которым был обернут гроб шехида, был передан родственникам шехида.

Отметим, что Ильхам Мехдиев родился 5 апреля 1967 года. Он пропал без вести в боях за Карабах в 1992 году.

Ильхам Мехдиев — один из четырех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, чьи личности были установлены, которые похоронены сегодня.