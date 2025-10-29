Телеканал Euronews посвятил сюжет Нахчыванскому региону Азербайджана - ФОТО ВИДЕО

Откройте для себя природные чудеса Нахичеванского региона Азербайджана - от подземного оздоровительного центра до высокогорного озера.

В Нахичеванской Автономной Республике, эксклаве Азербайджана, окружённой Ираном, Арменией и Турцией, куда ни глянь, повсюду открываются потрясающие пейзажи.

Внушительные скальные образования и грозные горы на протяжении столетий вдохновляли легенды и местный фольклор. Но глубоко под поверхностью земли скрывается ещё одно природное сокровище, которое уже давно привлекает иностранных туристов - соляные пещеры Дуздаг, крупнейший объект оздоровительного туризма в регионе.

Разрабатываемая в советский период соляная шахта теперь является туристической достопримечательностью и санаторием, куда приезжают люди со всего мира, желающие подышать солёным воздухом и пройти лечение респираторных заболеваний - от астмы до бронхита.

Для любителей отдыха на природе озеро Батабат, расположенное на высоте 2500 метров над уровнем моря в горах Шахбузского района, станет отличным местом для отдыха.

Туроператоры, включая Nakhchivan Travel, организуют поездки к озеру круглый год, чтобы путешественники имели возможность наслаждаться одним из любимых мест местных жителей для пеших прогулок и пикников.