Вэнс признался, что не планировал конфликтовать с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что не планировал идти на конфронтацию с Владимиром Зеленским во время его февральского визита в Белый дом.

«Вовсе нет», - сказал Вэнс в подкасте издания New York Post на вопрос, был ли этот спор заранее спланирован. На уточняющий вопрос, ожидал ли он резкого поведения со стороны Зеленского, вице-президент также ответил отрицательно. По его словам, тот факт, что Зеленский не надел деловой костюм, действительно сыграл важную роль в том, как прошла эта встреча, поскольку именно это замечание спровоцировало обмен колкими репликами.

«Я был расстроен, потому что почувствовал некую грубость», - пояснил он, добавив с улыбкой, что этот эпизод может стать «самым известным поступком» в его карьере.

Источник: ТАСС