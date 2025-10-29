 Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:12 - Сегодня
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Очередная группа переселенцев, отправившаяся 29 октября, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после долгих лет тоски 366 агдамцев - 91 семья вернулись в родной край.

В церемонии вручения семьям ключей от домов приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся в родной край жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ наших шехидов, отдавших свою жизнь на этом пути.

08:38

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в село Гасанриз Агдаринского района и село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Хыдырлы Агдамского района возвращается 91 семья (366 человек), а в село Гасанриз Агдеринского района – 17 семей (83 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

