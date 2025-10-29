В канун Дня Победы. Стратегия созидания и Великое возвращение – глазами Президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в преддверии пятой годовщины Великой Победы очертил основные контуры восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Глава государства накануне посетил Джебраильский и Зангиланский районы, где ознакомился с ходом строительно-восстановительных работ – сегодня здесь закладываются новые села, возводятся современные жилые комплексы, строится важная социально-экономическая инфраструктура.

В ходе поездки в Зангиланский район азербайджанский лидер принял участие в открытии 2-го этапа села Агалы и села Мамедбейли, вручил переехавшими сюда жителям ключи от квартир.

Надо отметить, что 1-й этап Агалы – пилотного проекта «умного села» - был открыт главой государства еще весной 2022 года. На новом этапе в Агалы сдаются в пользование 103 дома, как частные, так и здания типа «Таунхаус».

Еще одно новое село в Зангилане – Мамедбейли, его общая площадь составляет 51,6 гектара, здесь построено 188 частных домов, обеспеченных водой, электричеством, газом и высокоскоростным интернетом, и с приусадебными участками. Примечательная деталь - в домах установлены солнечные батареи. Поскольку Мамедбейли расположено близ Агалы, в целях обеспечения экономической эффективности был построен переход, соединяющий эти села. Это, в том числе, обеспечит удобство пользования полной средней школой Агалы, детским садом, центром здоровья семьи, объектом бытовых услуг, сервисным центром, аптекой, рыночным комплексом и т.д.

В рамках восстановительных работ в городе Зангилан, на территории около 2 гектаров, построен крупный жилой комплекс из 12 зданий, в которых имеются в целом 104 квартиры. При строительстве за основу были взяты современные архитектурные решения.

Стоит отметить, что Зангиланский район положил начало реализации первой Госпрограммы «Великое возвращение». Село Агалы - это яркий пример того, как реализуется стратегия возрождения освобожденных территорий, своего рода модель будущего этих земель, символ нового этапа в их восстановлении.

«Армяне разорили наши исконные земли, а мы – народ-созидатель. Мы изгнали врага с наших земель, а теперь строим и созидаем на родной земле, создаем условия, возводим здания, мечети, восстанавливаем исторические памятники. То есть мы, хозяева этих земель, вернулись и будем жить здесь вечно», - так подчеркнул суть возрождения освобожденных земель Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

«Вы знаете, что и программу «Великое возвращение» мы запустили в Зангиланском районе. В первом селе – селе Агалы – люди живут уже три с половиной года, и здесь созданы прекрасные условия, которые также прекрасно поддерживаются. Я сейчас проехал по Агалы и, знакомясь с новыми зданиями, увидел, что все приусадебные участки превратились в прекрасные сады. Когда мы передавали это место бывшим переселенцам, оно было пустынным. Как сейчас в селе Мамедбейли, где еще не так много деревьев. Но на протяжении этих лет сами жители строили, возделывали землю. Государство сделало все необходимое, обеспечило вам хорошие условия, и я уверен, что вы будете жить здесь комфортно. Вы достойны этого», - отметил Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер посетил также Джебраильский район, где принял участие в открытии первого этапа села Хоровлу и вручил переселившимися жителям им ключи от квартир. Общая площадь села, фундамент которого глава государства заложил в мае 2023 года, составляет 248 гектаров. Здесь построено 334 частных дома, оснащенных водой, электричеством, газом, солнечными панелями, высокоскоростным интернетом. На первом этапе на территории площадью 94 гектара построены 334 частных дома, школа, детский сад-ясли, рыночный комплекс, объекты общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр. В селе восстановлены старинные кяризы «Аскер», «Шигы», «Орта», «Гюльгасым» и «Халифа», разрушенные во время оккупации. Часть водоснабжения Хоровлу будет обеспечиваться за счет именно этих кяризов.

«Ровно пять лет назад эта территория была освобождена от оккупации, и эта славная история всегда будет жить в наших сердцах. Через несколько дней мы отметим пятую годовщину нашей исторической Победы. 8 Ноября – День Победы – самая яркая страница нашей истории. Наша историческая Победа пять лет назад вызвала огромный резонанс во всем мире», - заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу.

В ходе поездки глава государства заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в городе Джебраил. Второй жилой комплекс будет создан на территории площадью 5,28 гектара, где планируется построить 23 пяти- и шестиэтажных здания. Общая площадь третьего жилого комплекса также превышает 5 гектаров, и здесь намечено построить 25 пяти-, шести- и семиэтажных зданий. Оба комплекса будут построены в соответствии с современными стандартами, оснащены необходимой социальной инфраструктурой и станут очередным важным шагом на пути к восстановлению города Джебраил.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии построенной на территории Джебраильского района, с 197-го километра автомагистрали Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Арменией, автомобильной дороги, ведущей к солнечной электростанции «Шафаг». Общая протяженность дороги, строящейся в соответствии с четвертой технической категорией, составляет 11,5 километра. Ширина двухполосной дороги - 6 метров. Отмечалось, что ввод в эксплуатацию новой дороги будет способствовать повышению безопасности движения транспортных средств, обеспечению комфортного передвижения населения в этом направлении.

В селе Шахвелли Джебраильского района глава государства заложил фундамент солнечных электростанций «Шамс» и «Уфуг» мощностью 50 МВт каждая. Было отмечено, что этот проект является важной составляющей стратегии Азербайджана в области зеленой энергии и знаменует собой начало нового этапа в формировании энергетической карты Джебраильского района.

Он реализуется в рамках подписанного в марте 2024 года между Министерством энергетики и компанией Nobel Energy Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт, а также производства, продажи и потребления электроэнергии. В апреле этого года правительство Азербайджана заключило инвестиционные договора с ООО Enerso Jabrayil по проекту солнечной электростанции «Уфуг» мощностью 50 МВт и с ООО Clean Energy Jabrayil по проекту солнечной электростанции «Шамс».

В прошлом году на административной территории Джебраильского района было выделено 229 гектаров государственной земли для развития возобновляемых источников энергии. В рамках этого для ООО Clean Energy Jabrayil была выделена территория площадью свыше 135 гектаров, а для ООО Enerso Jabrayil – более 93 гектаров. В целом, солнечные электростанции «Шамс» и «Уфуг» будут вырабатывать 206 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. В результате ожидается ежегодная экономия около 44 миллионов кубометров природного газа, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу на 96 тысяч тонн. 75 миллионов киловатт-часов вырабатываемой на станциях электроэнергии будет реализовываться ОАО «АзерЭнержи», а 131 миллион киловатт-часов – по договорам купли-продажи, заключенным напрямую с крупными потребителями по принципу «виртуальной передачи электроэнергии». Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций «Шамс» и «Уфуг» запланирован на 2027 год.

«А третья, самая крупная, находится уже в стадии реализации. Должен также отметить, что этот регион обладает прекрасным сельскохозяйственным потенциалом. В то же время здесь будет производиться и солнечная энергия, которая обеспечит весь регион. Поскольку мощность солнечных и гидроэлектростанций, которые построены и находятся в процессе строительства в Джебраильском и Зангиланском районах, достигнет примерно 400 МВт. То есть 400 МВт – это мощность, которая покрывает потребности крупного города», - сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу.

Важно отметить, что реализация этих важных проектов повысит роль Джебраильского района в превращении Восточного Зангезура в центр зеленой энергии.

Большое значение для развития этого региона имеет промышленная зона «Аразская долина», функционирующая в Джебраильском районе. Глава государства отмечает, что в настоящее время там действуют три предприятия: «Но в ближайшем будущем их число достигнет примерно двадцати. То есть проблем с рабочими местами здесь не будет».

«Здесь будут созданы условия для занятий сельским хозяйством, животноводством. Конечно, как и в других уже сданных в пользование селах, на приусадебных участках можно заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждому из вас выделен приусадебный участок площадью двенадцать соток. Но здесь можно будет заниматься сельским хозяйством на других больших площадях – на землях, пригодных как для пастбищ, так и для посева. То есть в Карабахе, Восточном Зангезуре не должно быть безработицы. При строительстве всех этих городов и сел мы своей главной задачей ставим обеспечение живущих здесь людей работой», - сказал Ильхам Алиев.

«Сейчас есть возможности развивать сельское хозяйство более современными методами. Здесь создаются агропарки, одновременно будут выделены земельные участки для тех, кто занимается сельским хозяйством. Будут созданы условия и для посевных работ, и для животноводства. Во многих освобожденных селах уже есть люди, занимающиеся сельским хозяйством – и скотоводством, и пчеловодством, закладываются фруктовые сады, виноградники. То есть окрестности этого села должны быть такими же красивыми, как и оно само. А это должны сделать вы. Государство, конечно же, окажет вам поддержку», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Как видно, Восточно-Зангезурский экономический район постепенно превращается в один из динамично развивающихся и сильных регионов Азербайджана. Здесь последовательно воплощается стратегическое видение будущего освобожденных территорий - сделать их безопасными, удобными, современными и перспективными для жизни тех, кто возвращается на родную землю. Все проекты реализуются по единому плану, с особым вниманием к каждой детали - от развития инфраструктуры, повышения уровня благосостояния и создания условий для устойчивого роста региона.

Все это вместе и составляет основу концепции Государственной программы Великого возвращения.

«Азербайджанский народ – мужественный, героический, решительный народ, народ, преданный своей земле. Мы доказали, что не намерены мириться с оккупацией, хотя неоднократно заявляли об этом. Более 300 городов, поселков и сел были освобождены на поле боя, и Армения была вынуждена сдаться, подписав акт о капитуляции. С того дня мы занимаемся созидательной работой. Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку. В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся уже более 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, на родную землю. А остальные – граждане, задействованные в различных работах», - так говорит об этом Президент Ильхам Алиев.

«Сегодня перед вашими глазами наглядное доказательство «Великого возвращения». Создавая такие прекрасные условия, Азербайджанское государство в очередной раз демонстрирует свою политику. В период оккупации на многочисленных встречах с бывшими переселенцами я говорил, что после освобождения земель наши города, села будут восстановлены, станут лучше, чем прежде. Сегодняшний день – яркое подтверждение этих слов. Сегодня в вашей жизни начинается новая эпоха. На протяжении долгих 30 лет вы жили как переселенцы и беженцы в тяжелых условиях, испытали моральные страдания. Особенно на первом этапе оккупации, когда абсолютное большинство переселенцев были расселены в палаточных городках. Поэтому сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это в том числе и торжество справедливости. Надо верить в справедливость и обеспечивать ее. Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь», - подчеркивает глава государства.

С другой стороны, если рассматривать регион в геополитическом и геоэкономическом контексте, то его роль становится особенно заметной. Именно отсюда - конкретнее из Зангилана - и начинается Зангезурский коридор, который соединит Нахчыван с основной частью Азербайджана и - в более широком смысле - обеспечит стратегическую связь всего Тюркского мира. Наряду с этим ключевым сухопутным путем, в частности, автодорогой Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, важное значение для превращения региона в ключевой транспортный узел имеют Зангиланский международный аэропорт.

«То есть, эти места, этот регион станут одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор. Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность - построенные нами города и села», - так характеризует значение региона Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, Восточный Зангезур и Карабах - некогда опустошенные, а сегодня вновь наполняющиеся жизнью, светом и смыслом - превращаются в центр притяжения новой энергии и развития. Сегодня здесь возрождается история, продолжается традиция созидания и формируется будущее, в котором каждый гражданин Азербайджана ощущает гордость за свою Родину.

После Великой Победы именно Великое возвращение стало той национальной идеей, которая объединяет прошлое, настоящее и будущее Азербайджана.

Созидательный труд, развернувшийся на этих землях - это и есть символ Великого возвращения, символ силы духа народа, его непоколебимой воли и любви к родной земле, символ могущества государства и народного единства.