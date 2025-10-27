 Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут | 1news.az | Новости
Политика

Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут

First News Media10:30 - Сегодня
Армения снимает ограничения на транзит грузов в Азербайджан.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на обсуждении проекта госбюджета на 2026 год, организованном в парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Он отметил, что такое решение принимается в качестве ответной меры на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии аналогичных ограничений для Армении.

«Это означает первый этап преодоления блокады Армении, но важно, чтобы и мы предпринимали ответные шаги. Мы готовы с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и в обратном направлении по дороге Маргара – Ехегнадзор – Сисиан – Горис», – сказал Пашинян.

По его словам, пока Ереван ограничится этим маршрутом, поскольку там дороги и пропускные пункты (включая КПП в Корнидзоре) надлежащего уровня.

Глава правительства Армении также отметил, что проект бюджета на 2026 год впервые принимается в «условиях мира», за последние 1 год и 8 месяцев ни один военнослужащий не погиб из-за перестрелок на границе.

Таким образом, соглашения от 8 августа, подписанные в Вашингтоне лидерами Армении, США и Азербайджана, дают свои результаты, сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. По его словам, первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно. Президент также заявил, что между Ереваном и Баку наступил этап мира. Офис премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже приветствовал это решение Ильхама Алиева.

8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741 (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Источник: Sputnik Армения

Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут

