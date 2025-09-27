Руководство Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетило Парк Победы в связи с Днем памяти

Руководство Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики в знак уважения к памяти павших за Родину посетило Парк Победы и возложило цветы к мемориальному памятнику.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в службе.

День начала Отечественной войны — 27 сентября — на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года отмечается как День памяти. В результате 44-дневной войны Карабах и прилегающие районы были освобождены от оккупации.