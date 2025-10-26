Оверчук: Россия отмечает прогресс в создании азербайджанского отрезка коридора Север-Юг

Россия отмечает прогресс в создании азербайджанского отрезка международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, заметная работа также идет в Иране по железнодорожному участку Решт - Астара.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по приезду в Куала-Лумпур для участия на саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Видим тот прогресс, который сейчас есть в Азербайджане в части азербайджанского отрезка. Очень заметная работа сейчас идет в Иране по выкупу земельных участков под железную дорогу Решт - Астара. Одновременно с этим ведутся проектно-изыскательские работы, развернута уже опорная геодезическая сеть, ведется подготовка к аэрофотосъемочным работам, то есть идет нормальный рабочий процесс по подготовке строительства железной дороги Решт - Астара", - сказал вице-премьер.

По словам А.Оверчука, коридор Север-Юг будет способствовать в том числе выходу на рынки АСЕАН: "Нами осуществляются усилия по формированию международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, который в том числе должен привести нас и на рынки государств АСЕАН".

"АСЕАН по своей сути является интеграционной площадкой. У нас тоже на севере Евразии свои интеграционные площадки в виде Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. Мы видим стремление к интеграции - собственно то, что заложено нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным как идея создания Большого евразийского партнерства. И мы работаем над созданием этого партнерства, большого евразийского объединения", - добавил вице-премьер.

Источник: ТАСС