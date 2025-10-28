Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это в том числе и торжество справедливости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

Отметив, что надо верить в справедливость и обеспечивать ее, глава государства подчеркнул: «Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь».