Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил против принуждения женщин к ношению хиджаба и недавних репрессий в его стране.

«У людей есть право выбора», — заявил Пезешкиан в пятницу в интервью Тому Лламасу, ведущему «NBC Nightly News», когда его спросили о Махсе Амини, чья смерть три года назад после задержания иранской полицией нравов спровоцировала общенациональные протесты, пошатнувшие власть правительства.

«У нас не было надлежащего управления внутренними вопросами и их реализацией», — добавил он в ходе обширного интервью.

«В своих выступлениях в мечетях я занимал очень четкую позицию. Я ясно сказал, что этого не должно было происходить», — заявил Пезешкиан.

При этом Пезешкиан констатировал, что относительно происходящего в Иране остальной мир «раздувает ситуацию до невероятных масштабов».

«Конечно, каждая человеческая жизнь бесценна», — сказал он. «Но ежедневно сотни людей гибнут в Ливане, в Газе, по всей Палестине, в Йемене и Сирии, и никто даже глазом не моргнет? Почему? Они не такие уж и люди?»