 Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба

First News Media10:20 - Сегодня
Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил против принуждения женщин к ношению хиджаба и недавних репрессий в его стране.

«У людей есть право выбора», — заявил Пезешкиан в пятницу в интервью Тому Лламасу, ведущему «NBC Nightly News», когда его спросили о Махсе Амини, чья смерть три года назад после задержания иранской полицией нравов спровоцировала общенациональные протесты, пошатнувшие власть правительства.

«У нас не было надлежащего управления внутренними вопросами и их реализацией», — добавил он в ходе обширного интервью.

«В своих выступлениях в мечетях я занимал очень четкую позицию. Я ясно сказал, что этого не должно было происходить», — заявил Пезешкиан.

При этом Пезешкиан констатировал, что относительно происходящего в Иране остальной мир «раздувает ситуацию до невероятных масштабов».

«Конечно, каждая человеческая жизнь бесценна», — сказал он. «Но ежедневно сотни людей гибнут в Ливане, в Газе, по всей Палестине, в Йемене и Сирии, и никто даже глазом не моргнет? Почему? Они не такие уж и люди?»

Поделиться:
280

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Общество

Память шехидов почтена минутой молчания

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти - ФОТО

Точка зрения

Они сражались за Родину. В Азербайджане - День памяти

В мире

Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство»

Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба

Минобороны Венгрии опровергло обвинение Зеленского

ООН поддерживает продление договоров о разоружении

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Работник Tesla пострадал от удара робота на заводе

Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом: без доказательств и с последствиями

В связи с атакой беспилотников воздушное пространство над Москвой закрыто - ОБНОВЛЕНО

ЦАХАЛ начал ввод сухопутных войск в сектор Газа

Последние новости

Конгресс Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти

Сегодня, 12:49

Определились победители соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 12:38

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО

Сегодня, 12:17

Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания по случаю Дня памяти

Сегодня, 12:01

Память шехидов почтена минутой молчания

Сегодня, 12:01

Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка

Сегодня, 11:55

Официальные государственные и правительственные лица посетили Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 11:37

Олимпийский комплекс Габалы встречает финалистов настольного тенниса и открывает футбольный турнир

Сегодня, 11:31

Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство»

Сегодня, 11:14

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в США

Сегодня, 10:56

В поселке Гюздек горит склад

Сегодня, 10:51

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти

Сегодня, 10:32

Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба

Сегодня, 10:20

Омбудсмен Азербайджана выпустила заявление в связи с Днем памяти

Сегодня, 10:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти - ФОТО

Сегодня, 00:17

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти - ФОТО

Сегодня, 00:11

Они сражались за Родину. В Азербайджане - День памяти

Сегодня, 00:00

Минобороны Венгрии опровергло обвинение Зеленского

26 / 09 / 2025, 23:42

ООН поддерживает продление договоров о разоружении

26 / 09 / 2025, 23:20

Макс Ферстаппен благодаря триумфу на Гран-при Азербайджана обошел Шумахера

26 / 09 / 2025, 23:00
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30