Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за торжественной церемонией открытия III Игр стран СНГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

28 сентября в Гяндже состоялась торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до начала мероприятия Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с детьми, потерявшими родителей, членов семьи и близких родственников, а также получивших ранения в результате ракетных ударов по Гяндже во время Отечественной войны.

Затем глава государства и первая леди наблюдали за церемонией открытия.

Сначала на арену был вынесен и поднят под звуки государственного гимна трехцветный флаг Азербайджанской Республики.

После этого состоялся торжественный парад спортсменов стран-участниц III Игр СНГ.

На церемонии открытия флаг Азербайджана на арену вынесли наш каратист Асиман Гурбанлы и таэквондистка Земфира Гасанзаде.

Выступая на церемонии, председатель Оргкомитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов сказал:

-Ваше превосходительство, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев.

Ваше превосходительство, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева.

Уважаемые гости, атлеты, тренеры и любители спорта!

Приветствую вас на древней азербайджанской земле, в городе Гянджа. Добро пожаловать на III Игры стран Содружества Независимых Государств.

С сегодняшнего дня в азербайджанских городах Гянджа, Шеки, Габала, Евлах, Мингячевир, Гёйгёль и Ханкенди на протяжении десяти дней будут проводиться III Игры стран СНГ.

В этих престижных соревнованиях примут участие спортивные делегации в составе 2400 человек из стран Содружества Независимых Государств, а также из Турции, Пакистана, Омана, Кубы и Кувейта.

Колыбель древней культуры и родина великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви - Гянджа в этом году объявлена Спортивной столицей Содружества Независимых Государств.

Уверены, что III Игры стран СНГ, церемония открытия которых проходит сегодня на новом стадионе Гянджи, станут площадкой честной спортивной борьбы, основанной на дружбе, мире и взаимоуважении, а также внесут значимый вклад в расширение и дальнейшее углубление отношений между нашими странами и народами.

В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта и физической культуры. Благодаря особой заботе и поддержке со стороны Президента Ильхама Алиева наша страна сегодня – один из самых авторитетных и надежных членов международной спортивной семьи. Азербайджан зарекомендовал себя как успешный и эффективный организатор крупнейших международных спортивных соревнований. В Баку на высоком уровне в 2015 году были проведены Первые Европейские игры, в 2017 году – IV Игры исламской солидарности, в разные годы с успехом прошли чемпионаты мира и континента по отдельным видам спорта.

Убеждены, что III Игры стран СНГ пополнят этот список и войдут в историю спорта как еще один грандиозный спортивный праздник в Азербайджане.

Проведение Игр стран СНГ не в Баку, а за пределами столицы является показателем наличия и в регионах Азербайджана современной инфраструктуры и условий, необходимых для развития спорта.

Выражаем глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики за внимание и поддержку проведению масштабных международных соревнований в регионах страны.

Как Организационный комитет заявляем, что все города Игр готовы к их проведению и приему с присущим Азербайджану гостеприимством всех спортивных делегаций.

Дорогие спортсмены и гости нашей страны!

Рассчитываем, что Азербайджан в эти дни станет для каждого из вас вторым домом, и вы приобретете здесь новых друзей.

Желаем успехов всем атлетам, участвующим в III Играх стран СНГ. Надеемся, что их спортивный задор и упорство будут оценены по достоинству.

Уверены, что нынешний спортивный праздник откроет новый этап в укреплении единства и солидарности наших стран и, как говорится в лозунге Игр, зажжет пламя победы в каждом сердце.

x x x

Приветствуя участников церемонии, заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Нурлан Сейтимов сказал:

- Добрый вечер, дорогие друзья.

Позвольте мне ознакомить вас с приветствием генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Николаевича Лебедева.

«Организаторам, участникам и гостям III Игр стран СНГ.

Уважаемые друзья, от имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств сердечно приветствую всех вас в связи с открытием III Игр стран СНГ в гостеприимном Азербайджане.

Этот масштабный спортивный форум, ставший ярким символом спортивного единства наших народов, не только демонстрирует высочайшее мастерство атлетов, но и укрепляет дружественные связи между странами Содружества, способствует развитию многостороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Игры стран СНГ – это больше, чем спортивное соревнование. Это – зримое доказательство того, что спорт остается важнейшей объединяющей силой нашего времени. На протяжении нескольких дней семь городов Азербайджанской Республики станут ареной, где различия растворяются в универсальном языке спорта, а участников и зрителей объединит восхищение человеческими возможностями и уважение к честной игре.

В эпоху, когда молодежь сталкивается с множеством вызовов и соблазнов, спорт предлагает проверенный временем путь - путь дисциплины, целеустремленности и здорового образа жизни. Эти качества делают молодых людей не только успешными спортсменами, но и настоящими лидерами в любой сфере деятельности.

Уверен, что III Игр стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества.

Желаю всем молодым атлетам спортивных побед, новых рекордов и личностного роста. Пусть эти игры вдохновят на новые свершения как на спортивных аренах, так и в созидательной работе на благо наших стран!

Генеральный секретарь Сергей Николаевич Лебедев».

x x x

Затем состоялась церемония принесения клятвы спортсменами и их тренерами.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил III Игры стран СНГ открытыми.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

В заключение небо над Гянджей озарилось красочным фейерверком.

x x x

Отметим, что город Гянджа был избран «Спортивной столицей СНГ» в 2025 году. Решение об этом было принято на заседании Совета по физической культуре и спорту государств-участников СНГ в столице Беларуси Минске.

Соревнования III Игр стран СНГ, которые продлятся до 8 октября, пройдут на 12 спортивных площадках, атлеты будут бороться за 1694 медали (505 золотых, 505 серебряных, 684 бронзовые) в 23 видах спорта. Кроме того, предусматривается награждение специальными призами спортсменов, внесших наибольший вклад в успех команд-победителей.

Напомним, что I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в российском городе Казань, а II Игры – в 2023 году в столице Беларуси Минске.