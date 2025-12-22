Малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям» по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Распоряжению, каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 200 (двести) манатов.

Министерству труда и социальной защиты населения, Кабинету Министров и Министерству финансов поручено обеспечить решение вопросов, вытекающих из данного Распоряжения.