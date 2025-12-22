Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Примите мои наилучшие пожелания по этому радостному случаю.

В этот знаменательный день желаю Вам, прежде всего, доброго здоровья, счастья и всяческих успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего прогресса братского азербайджанского народа и укрепления авторитета страны на мировой арене.

Отрадно, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством сегодня уверенно следует по пути устойчивого и всестороннего развития.

Ваши достижения на посту главы государства снискали Вам большой авторитет и уважение в стране и за ее пределами.

Пользуясь возможностью, отдельно хотел бы отметить Ваше неизменно внимательное отношение к дальнейшему укреплению различных аспектов таджикско-азербайджанских отношений дружбы и сотрудничества.

Уверен, что мы, используя сложившиеся между нами доверительный политический диалог и тесную дружбу, будем и впредь совместно продвигать весь комплекс взаимоотношений наших стран в русле стратегического партнерства».