Микаил Джаббаров: «Мы не можем позволить себе просто наблюдать за успехами других — нам нужно быть в авангарде»

На INMerge Innovation Summit министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что искусственный интеллект и быстро развивающиеся технологии радикально меняют способы работы, учёбы и повседневной жизни.

По его словам, стране необходимо не только пользоваться готовыми решениями, но и самим создавать открытия и изобретения, чтобы не отставать от мировых трендов.

«Мы не можем позволить себе просто наблюдать за успехами других — нам нужно быть в авангарде», — заявил министр.

М.Джаббаров отметил, что устранение дефицита знаний и навыков, обновление образовательных программ и расширение доступа к глобальным платформам обучения являются ключевыми условиями для того, чтобы Азербайджан не только подготовил своих граждан к требованиям Индустрии 4.0, но и смог возглавить этот процесс. В качестве примера он привёл Национальную программу с Coursera, благодаря которой в прошлом году более десяти тысяч азербайджанцев получили возможность пройти курсы по искусственному интеллекту, науке о данных и другим передовым направлениям. В этом году проект получил новое развитие: только с 1 апреля в нём зарегистрировались свыше 35 тысяч граждан, которые суммарно уже заработали более 63 тысяч сертификатов, что министр назвал «поразительной демонстрацией готовности и стремления людей принять вызовы цифровой эпохи».

Ещё одним важным направлением стало партнёрство с Всемирным экономическим форумом в рамках инициативы Skills Accelerator, цель которой — привести национальную систему образования в соответствие с потребностями бизнеса и мировыми практиками. Этот проект, по словам М.Джаббарова, призван превратить развитие навыков, подготовку кадров и непрерывное обучение из красивых лозунгов в реальные возможности для каждого гражданина страны.

Джамиля Суджадинова