 В Баку впервые обсудят последствия бельгийского колониализма в Африке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Баку впервые обсудят последствия бельгийского колониализма в Африке

First News Media11:30 - Сегодня
В Баку впервые обсудят последствия бельгийского колониализма в Африке

В столице Азербайджана 31 октября впервые состоится международная конференция под названием "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", посвященная исследованию колониального прошлого Бельгии и его тяжелых последствий, продолжающих сказываться по сей день.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинской инициативной группой (БИГ) и станет первой подобной площадкой в регионе, где будет дана всесторонняя оценка преступлениям бельгийского колониализма.

В конференции примут участие представители бывших колоний Бельгии - Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты, эксперты, историки и специалисты в области международного права из восьми стран.

Главными темами обсуждения станут зверства, совершенные бельгийскими колонизаторами в Африке - массовые убийства, этническое разделение, грабеж культурных ценностей, последствия колониальной политики, продолжающийся неоколониальный контроль над ресурсами африканских государств и необходимость вынесения вопроса о репарациях на международный уровень.

Накануне конференции, 30 октября, иностранные гости проведут встречи с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета, где прочитают лекции на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия, сохраняющиеся до наших дней".

Отметим, что согласно докладу Рабочей группы ООН по делам лиц африканского происхождения (2019), в период бельгийского колониального правления в Конго, Руанде и Бурунди были убиты около 10 миллионов человек, десятки тысяч - лишены рук, сотни тысяч - принуждены к рабскому труду, а 20 тысяч детей-метисов были насильственно разлучены с семьями и подвергнуты ассимиляции. В документе ООН содержится рекомендация Бельгии создать комиссию правды, открыть архивы и выплатить компенсации пострадавшим народам.

Поделиться:
301

Актуально

Общество

Какой будет погода 30 октября

Общество

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Политика

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Политика

В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

Баку и Ереван поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям – глава аппарата премьера Армении

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО - ФОТО

Последние новости

Началась продажа билетов на матч «Карабах» - «Челси»

Сегодня, 15:40

Пропавший без вести шехид Ильхам Мехдиев похоронен в Сураханском районе - ФОТО

Сегодня, 15:30

Вэнс признался, что не планировал конфликтовать с Зеленским в Белом доме

Сегодня, 15:27

Как преступники взламывают WhatsApp и обманывают близких?

Сегодня, 15:17

Великое возвращение: Еще 366 агдамцев вернулись в родной край - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Сегодня, 14:50

Операции Binance через m10 - надёжно, напрямую и в манатах!

Сегодня, 14:45

Вашингтон достиг торгового соглашения с Сеулом

Сегодня, 14:40

Стала известна причина смерти несовершеннолетней невесты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 14:02

Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции

Сегодня, 13:43

Какой будет погода 30 октября

Сегодня, 13:37

Партия Пашиняна не намерена идти на внеочередные выборы

Сегодня, 13:30

Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и Алиева

Сегодня, 13:10

Баку и Ереван поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям – глава аппарата премьера Армении

Сегодня, 13:07

Последние часы: сегодня Bakcell разыгрывает автомобиль Zeekr 001!

Сегодня, 13:02

В Азербайджане задержали лиц, обещавших людям трудоустройство в ОАЭ, Канаде и Европе - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Сабина Алиева обратилась к омбудсмену Черногории

Сегодня, 12:50

ХАМАС объявил об обнаружении тел двух израильских заложников

Сегодня, 12:43

МВД объяснило, как избежать заторов и аварий - ВИДЕО

Сегодня, 12:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10