Баку и Ереван поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям – глава аппарата премьера Армении
С азербайджанской стороной осуществляются интенсивные контакты по всем вопросам, заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.
«Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской государственной границы обсуждается на уровне вице-премьеров, министерства иностранных дел обсуждают свою повестку, Совбезы работают над гуманитарными и другими вопросами», - сказал Арутюнян.
Он отметил, что в случае достижения результатов, появляется информация, как и о встречах на высшем уровне.
«Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в неплохом темпе», - сказал Арутюнян.
В качестве примера он привел снятие Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запрета на транзит грузов в Армению.
«Вопрос мирного договора также постоянно обсуждается при двусторонних контактах», - сказал Арутюнян.
Источник: Новости-Армения