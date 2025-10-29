Баку и Ереван поддерживают интенсивный диалог по всем направлениям – глава аппарата премьера Армении

С азербайджанской стороной осуществляются интенсивные контакты по всем вопросам, заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

«Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской государственной границы обсуждается на уровне вице-премьеров, министерства иностранных дел обсуждают свою повестку, Совбезы работают над гуманитарными и другими вопросами», - сказал Арутюнян.

Он отметил, что в случае достижения результатов, появляется информация, как и о встречах на высшем уровне.

«Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в неплохом темпе», - сказал Арутюнян.

В качестве примера он привел снятие Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запрета на транзит грузов в Армению.

«Вопрос мирного договора также постоянно обсуждается при двусторонних контактах», - сказал Арутюнян.

Источник: Новости-Армения