Трамп назвал Моди «самым красивым мужчиной» и «убийцей»

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди "самым симпатичным парнем".

"Я вам вот что скажу: премьер-министр Моди - самый симпатичный парень. Он говорит и выглядит так, как будто... он невероятно крутой", - сказал Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.

При этом Трамп использовал слово killer, которое, наряду со сленговым значением "крутой" переводится как убийца.

Источник: РИА Новости