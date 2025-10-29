Сербия ожидает визит президента Ильхама Алиева

Сербия ожидает визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, за ним последует ответный визит сербского лидера Александра Вучича в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Янич на полях международной конференции в Баку.

Парламентарий с удовлетворением подчеркнул активизацию взаимных визитов высокого уровня между странами в последнее время, в частности на уровне лидеров.

"Насколько мне известно, мы уже ожидаем новый визит господина президента Ильхама Алиева в Белград. Надеемся, что этот визит состоится в ближайшее время, а следом Азербайджан с ответным визитом посетит президент Александр Вучич", - отметил он.