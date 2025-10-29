Herend выпустил специальную коллекцию для Азербайджана в честь Дня Победы - ФОТО

Herend, ведущий мировой производитель фарфора ручной работы класса люкс, представляет коллекцию, созданную в коллаборации с Italdizain специально для Азербайджана.

Она посвящена Победе в войне за освобождение земель Карабаха, пятилетие которой отмечается в этом году. День Победы в Азербайджане ежегодно празднуется 8 ноября.

Все предметы сервиза украшает изображение орхидеи Хары-бюльбюль (офрис кавказская, лат. Ophrys caucasica, азерб. Xarıbülbül (в буквальном переводе — «соловьиный шип»)). Хары-бюльбюль — прекрасный лилово-золотистый цветок, обильно произрастающий в Шуше и ее окрестностях, в 2020 году стал официальным символом победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, а также знаком памяти азербайджанских воинов, павших в борьбе за возвращение исторических земель Карабаха. В коллекцию входят чайный набор, блюдо для торта и ваза — изделия, объединённые единой художественной идеей и тонко выверенным рисунком.

Высокохудожественная и реалистичная роспись — виртуозная ручная работа профессиональных художников мануфактуры Herend по эскизам, созданным эксклюзивно для новой коллекции.

Компания Italdizain всегда с особым вниманием подходит к выбору партнеров для своих коллабораций.

Сотрудничество с Herend — не исключение. Ведущая венгерская мануфактура, которая в 2026 году отметит свое 200-летие, давно завоевала почетное звание «фарфор королей». Среди ее клиентов — правящие династии Великобритании, Бельгии, Японии, Брунея, Омана, Таиланда, президенты США, представители аристократических и предпринимательских семейств: Габсбурги, Лихтенштейны, Ротшильды.

Великолепные произведения мастеров Herend украшают интерьеры американского Белого дома, Европейского парламента, резиденции президента Венгрии. Бутики бренда открыты в самых престижных локациях крупнейших городов мира: на парижской Рю де Риволи и нью-йоркской Пятой авеню, в токийском районе Гиндза и на бульваре Родео-Драйв в Лос-Анджелесе. Найти фарфор Herend можно в фешенебельных универмагах Harrods, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Mitsukoshi, Takashimaya.

Залог превосходного качества фарфора Herend — следование традициям в сочетании с освоением передовых технологий. Философия бренда — цельность и гармония Вселенной в соединении четырех стихий: земли (белой глины, из которой делается фарфор), огня в печах для обжига, воды, которой художники разводят краски, и воздуха, необходимого для работы печи и фиксации росписи. Herend выпускает свои коллекции ограниченными сериями либо создает эксклюзивные линии по персональным заказам. Каждый предмет создается в несколько этапов (их число может доходить до 20) — от отливки вручную и лепки рельефных декоративных элементов до обжига, ручной росписи и золочения. Секреты работы с фарфором передаются на мануфактуре все два столетия ее существования напрямую от мастера к ученику. Но бренд открыт и инновациям: с учетом актуальных дизайн-трендов Herend постоянно разрабатывает и внедряет новые формы, цвета и декоративные техники.

Свое уважение и внимание к клиентам мануфактура демонстрирует уникальным для мирового рынка фарфора предложением пожизненной гарантии восполнения сервиза: так поклонники Herend могут передавать фамильный сервиз как семейную реликвию из поколения в поколение.

Коллекция Xaribulbul от Herend представлена в бутике Ambiance.

Адрес: ул. 28 Мая, 5A, Баку, Азербайджан.

Телефон для связи: +994 (12) 498-62-94

Мануфактуру Herend в Азербайджане эксклюзивно представляет ее официальный дистрибьютор — компания Italdizain. Больше информации о бренде и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/herend.

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О бренде Herend

Мануфактура Herend основана Винце Штинглем в 1826 году в венгерском Херенде. В 1839 году новый владелец Мóр Фишер вывел компанию на международный уровень благодаря участию в крупнейших мировых торговых выставках — в Лондоне (1851), Париже (1855), Амстердаме (1883), Санкт-Петербурге (1901) и других. Марка славилась безупречными копиями утраченных предметов исторических сервизов, принадлежавших монархическим династиям. Сейчас в активе мануфактуры — более пяти тысяч оригинальных орнаментов и 16 тысяч форм.

В штате Herend работает около полутора тысяч мастеров, в том числе около 700 художников и 250 формовщиков.

В ассортименте марки — сервизы, вазы, аксессуары, арт-объекты и скульптура, включая популярную серию Vieux Herend с характерным «чешуйчатым» паттерном. В принадлежащем бренду центре Porcelanium в Херенде располагаются его музей, шоу-рум, фирменный магазин Victoria, кафе и ресторан Apicius.

