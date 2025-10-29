Папа Римский во время визита в Турцию проведет службу в армянском храме

Папа Римский Лев XIV во время визита в Турцию проведет службу в армянском храме. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Визит понтифика в Турцию и Ливан запланирован на 27 ноября-2 декабря и станет первой его зарубежной поездкой.

"30 ноября, в праздник апостола Андрея Первозванного, Папа Римский начнет день с молитвы в армянском соборе, затем примет участие в литургии в Патриаршей церкви Святого Георгия и после экуменического благословения пообедает с патриархом", - сообщили в Ватикане.

Отметим, что понтифик посетит Турцию по приглашению президента этой страны Реджепа Эрдогана.

Визит будет включать паломничество в Изник (древнюю Никею) по случаю 1700-летия Первого Вселенского собора. Сразу после Турции он посетит Ливан. Эта поездка также состоится по приглашению главы государства и церковных властей страны.