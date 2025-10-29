Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к омбудсмену Черногории Синише Бжековичу по поводу задержания ряда граждан Азербайджана в столице Черногории - Подгорице.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Аппарата омбудсмена, Сабина Алиева обратилась к черногорскому коллеге с просьбой взять этот вопрос под контроль и обеспечить защиту прав граждан Азербайджана, находящихся под стражей, в соответствии с национальным законодательством Черногории, а также международными обязательствами в области прав человека.

Омбудсмен подчеркнула важность обеспечения права задержанных на презумпцию невиновности, доступ к юридической помощи и использование переводчика.

Сабина Алиева также подчеркнула важность предотвращения любой дискриминации, разжигания ненависти или враждебных отношений по этническому, национальному или религиозному признаку в соответствии с принципами равенства и недискриминации, закрепленными в международных документах.

Ранее в СМИ Черногории появились сообщения об инциденте с участием турецких граждан, связанном с нападением с применением холодного оружия в Подгорице.

Вслед за этим премьер-министр Милоико Спайич написал в социальной сети X о временной приостановке безвизового режима для граждан Турции.