В Азербайджане задержали лиц, обещавших людям трудоустройство в ОАЭ, Канаде и Европе - ВИДЕО

Двое лиц, 26-летний Юсиф Абдуллаев и 24-летний Эмиль Малаев, задержаны полицией по подозрению в обмане людей под предлогом трудоустройства за рубежом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные арендовали офис в одном из торговых центров Насиминского района и начали размещать объявления о вакансиях за рубежом. Они обманывали потерпевших, обещая им работу на различных должностях в Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде и странах Европы. Таким образом, Я. Абдуллаев и Э. Малаев завладели различными суммами денег у более чем 20 потерпевших.

По данным фактам в Насиминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.