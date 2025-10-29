 Лимитированная серия статуэток Карабахского коня от Lladró - ФОТО | 1news.az | Новости
Лимитированная серия статуэток Карабахского коня от Lladró - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Знаменитый испанский бренд фарфора ручной работы Lladró создал лимитированную серию скульптур, посвящённую карабахскому коню — одному из самых почитаемых символов Азербайджана.

Этот проект стал данью уважения традициям страны и её культурному наследию, в котором образ коня всегда занимал особое место.

Впервые скульптура была представлена в Баку весной 2024 года. Позднее, в сентябре, она вошла в ежегодную выставку Maison&Objet в Париже, где стала частью международной презентации коллекций Lladró.

Карабахский конь в этом прочтении — образ силы, выносливости и благородства. Художники Lladró стремились передать живой характер породы и её статность. В работе заметна скрупулёзная проработка анатомии, внимание к линии профиля и к выразительности взгляда, ощущается динамика силуэта. Эти качества делают образ узнаваемым и эмоционально убедительным.

Изделие выполнено вручную на мануфактуре Lladró в Валенсии. В отделке использованы тёплые медно-коричневые оттенки эмали, которые передают естественный цвет гнедого коня. Металлические элементы седельной оснастки изготовлены из позолоченной латуни, поводья выполнены из натуральной кожи.

Особое внимание уделено традиционному карабахскому ковру — чулу, которым по азербайджанской традиции покрывают спину лошади под седлом. В узорах перекликаются мотивы «Облако», «Чарх» и «Боджак», характерные для древних азербайджанских ковров.

Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер, подтверждающий его подлинность. Тираж ограничен — всего 750 статуэток, и уже после бакинской премьеры карабахский конь стал бестселлером на локальном рынке, получив признание как среди коллекционеров, так и среди ценителей национального искусства.

Lladró остаётся верен принципу ручного изготовления и авторской отделки, а также сотрудничеству с мастерами, которые поддерживают высокие стандарты бренда и развивают его художественный язык для новой аудитории.

Бренд Lladró эксклюзивно представляет на территории Азербайджана компания Italdizain.

Адрес: ул. 28 Мая, 7A, Баку, Азербайджан.
Телефон для связи: +994 (12) 498-00-53

Больше информации о бренде Lladro и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/lladro.

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О бренде Lladró:

Lladró — ведущий мировой испанский бренд художественного фарфора, основанный в 1953 году в Валенсии и заслуживший международное признание благодаря непревзойденному мастерству дизайнеров, художников и скульпторов. Фарфоровые сервизы и коллекционные статуэтки Lladró создаются вручную на единственной в мире мануфактуре в Валенсии, а затем отправляются в премиальные бутики, частные коллекции и престижные музейные собрания в более чем 120 стран мира.

Каждое изделие изготавливается вручную скульпторами и ремесленниками с филигранной точностью и высочайшим мастерством. Мастера Lladró сочетают старинные технологии с разнообразной палитрой фирменных цветов и отделок. Бренд постоянно совершенствует свой творческий почерк, бережно сохраняя традиции и развивая сотрудничество с известными современными художниками и дизайнерами.

С 2016 года бренд входит в холдинг испанского фонда прямых инвестиций PHI Industrial Acquisitions.

Сегодня Lladró выпускает коллекционные статуэтки, сервизы, скульптурные композиции, предметы освещения, декоративные предметы и модные аксессуары. Lladró располагает собственной обширной коммерческой сетью бутиков и авторизованных дистрибьюторов, что дает компании более 1200 точек продаж по всему миру и статус посланника современного испанского декоративно-прикладного искусства.

На правах рекламы

