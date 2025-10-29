ХАМАС объявил об обнаружении тел двух израильских заложников

Боевое крыло радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - сообщила об обнаружении тел еще двух заложников, погибших в период военной операции Израиля в анклаве.

Об этом информировало близкое к радикалам агентство Maan.

По его данным, сторонниками ХАМАС поздно вечером во вторник были найдены тела двух заложников. Агентство указывает, что это тела Сахара Баруха и Амирама Купера, числившихся в списках похищенных радикалами и погибших на территории Газы.

Источник: ТАСС