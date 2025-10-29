 Последние часы: сегодня Bakcell разыгрывает автомобиль Zeekr 001! | 1news.az | Новости
Последние часы: сегодня Bakcell разыгрывает автомобиль Zeekr 001!

First News Media13:02 - Сегодня
Сегодня искусственный интеллект выберет четвёртого победителя розыгрыша автомобиля Zeekr 001 в мега-лотерее Bakcell!

Как сообщает 1news.az, в рамках мега-лотереи абоненты Bakcell получают шанс выиграть iPhone 17 каждый день и люкс автомобиль каждую неделю. Определение победителей транслируется в прямом эфире на страницах Bakcell в социальных сетях.

Чтобы стать победителем в лотерее, достаточно приобрести пакеты «Шанс». Эти пакеты предоставляют как участие в лотерее, так и минуты для звонков внутри сети.
• Для 3 пакетов «Шанс»: *3#YES
• Для 25 пакетов «Шанс»: *25#YES

Подробнее на: lotereya.bakcell.com

На правах рекламы

