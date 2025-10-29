Армения потратит миллиард на саммит Европейского политического сообщества

На проведение в Ереване 8-ого саммита Европейского политического сообщества из средств госбюджета Армении в 2026 году выделят 1 млрд. драмов.

Об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год заявил 29 октября руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.

«В Армению из Европы прибудут около 50 делегаций», - сказал Арутюнян.

Он напомнил, что саммит - это мероприятие, которое проводится в Европе раз в полгода. На это мероприятие собираются главы государств с целью обсуждения текущих вопросов.

«Мы планируем провести это мероприятие в начале мая. В бюджете аппарата премьер-министра предусмотрен 1 млрд. драмов. Сейчас объявлен тендер. Средства предусмотрены также в резервном фонде. Согласно тендеру, при необходимости, мы готовы будем предоставить и дополнительные средства», - сообщил чиновник.

