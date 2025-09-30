Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с ожидаемой ветреной погодой

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Отмечается, что Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов до 2 октября.

В целях предотвращения неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с данным предупреждением, ГУГДП обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными при движении и строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителям рекомендуется держать свои транспортные средства подальше от объектов с высоким риском падения и других подобных опасностей, а также отдавать предпочтение закрытым местам при парковке. «В частности, владельцам и водителям прицепов, тентов и длинномерных грузовиков следует быть более ответственными, не забывая, что вождение в ветреную погоду затруднительно и опасно, и обращать внимание на упаковку перевозимого груза», - подчеркивается в обращении.