 В Баку ожидается визит Президента Италии
Политика

В Баку ожидается визит Президента Италии

09:02 - Сегодня
Отношения между Азербайджаном и Италией на протяжении последних лет развиваются динамично и охватывают сразу несколько стратегических направлений.

Энергетика, торговля, инвестиции и технологическое сотрудничество формируют прочную основу партнерства, которое выходит далеко за рамки стандартных двусторонних контактов. Сегодня эти связи играют важную роль не только для экономик обеих стран, но и для стабильности региональных и европейских энергетических рынков.

Сегодня в Баку ожидается визит Президента Италии Серджо Маттареллы, который подчеркнет значимость этих отношений и может открыть новые перспективы для расширения сотрудничества в разных сферах.

Италия прочно занимает позицию крупнейшего торгового партнера Азербайджана. По данным за январь–август 2025 года, товарооборот между странами достиг 8,3 миллиарда долларов, что составляет более четверти внешнеторгового оборота Азербайджана. Основной объем экспорта приходится на нефть и нефтепродукты: за восемь месяцев в Италию было поставлено свыше 9,1 миллиона тонн на сумму 4,8 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос почти на 22% в денежном выражении и на 48% в объеме. Эти показатели свидетельствуют не только о роли Италии как крупнейшего покупателя азербайджанской нефти, но и о глубине экономического взаимодействия, которое формирует надежную основу для дальнейшего расширения партнерства.

В центре двусторонних отношений остается энергетика - сектор, который связывает страны стратегически.

Итальянские компании активно участвуют в масштабных инфраструктурных проектах в Азербайджане.

Например, газовые турбины и генераторы для электростанции «8 Ноября» в Мингячевире были произведены итальянской компанией Ansaldo Energia и доставлены специально для этого проекта.

На открытии электростанции Президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Энергетика – это вопрос национальной безопасности любой страны. Сегодня каждый может воочию убедиться, к каким масштабным последствиям в мире, особенно в Европе и других регионах, приводит угроза, нависшая над энергетическими маршрутами.

Азербайджан сегодня входит в число стран, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, и неслучайно Европейский Союз абсолютно справедливо называет Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа».

Сегодня азербайджанский газ экспортируется в 14 стран, а ключевым маршрутом поставок в Европу остается газопровод TAP, соединяющий Южный Кавказ с Италией. Этот стратегический проект обеспечивает стабильность энергопоставок и открывает потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия на европейском рынке.

Сотрудничество выходит за пределы традиционного экспорта углеводородов. Итальянские компании проявляют интерес к инвестициям в азербайджанские проекты в области энергетики, переработки, логистики и инфраструктуры.

Глава совета директоров Italiana Petroli S.p.A Уго Брачетти Перетти в интервью Trend отметил: «У "Italiana Petroli S.p.A" богатая история, мы добились больших успехов, особенно в последние годы. Будучи первой нефтяной компанией в Италии, мы накопили большой опыт в сфере розничной торговли, переработки и логистики.

Я считаю, что Азербайджан и SOCAR могут привнести новые инвестиции, современный подход и ценный опыт в Италию в целом».

Важное направление - возобновляемая энергетика, включая совместные проекты по биотопливу и снижению выбросов, а также научно-технический обмен и внедрение современных технологий. Итальянские компании обладают значительным опытом в этих областях, что открывает новые возможности для совместной работы.

Визит Президента Серджо Маттареллы станет не только символом укрепления традиционных связей стран, но и отправной точкой для новых инициатив. Ожидается, что стороны обсудят возможности расширения сотрудничества в промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и инновационных проектах.

Для Азербайджана это шанс привлечь новые инвестиции и технологии, для Италии - укрепить позицию надежного партнера на Южном Кавказе.

Развивающееся партнерство между Азербайджаном и Италией становится образцом стратегического взаимодействия, выходящего за рамки одной сферы экономики. Оно объединяет энергетику, торговлю, инвестиции и технологии, создавая платформу для долгосрочной стабильности и процветания. Сегодняшний визит - это не просто дипломатический жест, а практическое подтверждение готовности обеих стран расширять сотрудничество и вместе формировать будущее, влияющее не только на регионы Южного Кавказа и Европы, но и на глобальный энергетический и экономический контекст.

Источник: Trend

