Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдове

Президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровье могла бы быть реинтегрирована в состав Молдовы на правах автономии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз.

"Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова", — сказал Дан в интервью Euronews, подчёркивая, что привлечение региона к евроинтеграции возможно даже с учётом его особого статуса.

По мнению румынского президента, ЕС мог бы рассматривать границу союза, включающую такие автономные территории в рамках Молдовы.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдовой, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

Источник: РИА Новости