Общество

Глава Госслужбы: «В Байыршехер находится 73 историко-культурных памятника»

First News Media18:39 - Сегодня
Глава Госслужбы: «В Байыршехер находится 73 историко-культурных памятника»

В части Байыршехер вокруг мечети «Тезепир» находится 73 историко-культурных памятника.

Об этом сказала журналистам глава Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева.

По ее словам, из них только 8 используются к примеру, как бани или мечети: «Так как эти объекты находятся в постоянном пользовании, сохранены до наших дней на разном уровне. Все они находятся под государственной охраной. В нашем реестре памятники классифицируются как архитектурные, археологические, недвижимые исторические и художественные. В списке памятники разделены по степени значимости — памятники мирового, национального и местного значения.

Сабина Гаджиева отметила, что особое место среди памятников занимает особняк Агабалы Гулиева: «Это одно из красивейших архитектурных произведений. Здание использовалось и после революции. Оно построено в стиле бакинско-апшеронской архитектуры и считалось одним из самых величественных сооружений своего времени. Многие элементы деталей заимствованы с Дворца ширваншахов. В государственном реестре памятников оно числится под инвентарным номером 172. Этот особняк, расположенный в районе мечети «Тезепир», считается одним из наиболее ценных зданий. В свое время здание было передано Союзу архитекторов и сегодня используется как общественное здание».

Она добавила, что некоторые здания разрушены, другие сохранились и все еще используются как жилые дома.

«Сегодня наша главная цель — сохранить такие здания», - подчеркнула она.

Сабина Гаджиева упомянула, что одним из самых ярких примеров архитектуры того времени является дом братьев Алибековых: «Это трёхэтажное здание с богато оформленными фасадами, входной дверью, лестницами и стенами, украшенными фресками. Несмотря на то, что до наших дней дом дошёл не в лучшем состоянии, он находится под государственной охраной и по-прежнему используется как жилое здание. Его можно считать одним из выдающихся образцов исторической архитектуры».

Источник: АПА

