Мухтар Бабаев: В Иране из-за высыхания озера Урмия сотни тысяч человек вынуждены переезжать

В Иране из-за высыхания озера Урмия сотни тысяч человек вынуждены переезжать в другие города.

Об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

По его словам, утрата водоемов, таких как озера и моря, вынуждает жителей не оставаться в деревнях, а переселяться именно в города, что приводит к их перенаселению:

«Миллионы людей перебрались в города из-за потери работы. Более 80% Аральского моря - некогда крупнейшего озера между Узбекистаном и Казахстаном - высохло. Большинство жителей также переселились в города. Это показывает, что негативное воздействие климата напрямую вызывает миграцию, и это серьезная проблема».

Бабаев отметил, что сотни тысяч людей мигрируют также во время наводнений: «Даже после восстановления пострадавших территорий люди редко возвращаются обратно, так как уже адаптируются к новой жизни.

Города разрастаются, но уровень предоставляемых населению услуг при этом не улучшается».

Источник: Report