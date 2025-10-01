 «Чат-бот» предоставит материалы согласно потребностям учеников и учителей | 1news.az | Новости
«Чат-бот» предоставит материалы согласно потребностям учеников и учителей

First News Media16:35 - Сегодня
Разрабатывается «чат-бот», который будет отвечать на вопросы учеников.

С помощью этой платформы ученики смогут получить ответы на интересующие их вопросы по ряду предметов, включая «Азербайджанский язык» и «Историю Азербайджана».

Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, об этом заявил руководитель Управления по информатизации системы образования при Министерстве науки и образования Вюсал Ханларов, рассказывая об использовании платформы «Цифровая школа».

По словам главы ведомства, одной из важных частей платформы является искусственный интеллект, который будет применяться в двух основных направлениях.

В. Ханларов рассказал о преимуществах платформы для учеников, которые будут ею пользоваться. Таким образом, платформа выступит в роли своего рода «партнера по обучению» по различным предметам для учащихся. Она будет анализировать процесс обучения, предоставлять дополнительные материалы по необходимым направлениям, отвечать на вопросы круглосуточно и объяснять темы доступным языком.

В. Ханларов отметил, что платформа также облегчит работу учителей: «Платформа, предназначенная для использования учителями, облегчит их работу. Она поможет им в планировании уроков, интерпретации методических материалов, поиске материалов, соответствующих учебной программе, и автоматизирует инструменты оценивания».

В. Ханларов отметил, что основная цель этих инструментов – поддержка преподавателей и учеников, обеспечение более легкого и быстрого усвоения образовательного контента: «Кроме того, за счет автоматизации работы преподавателей будут созданы условия для экономии их времени и большей концентрации на профессиональном развитии и объяснении тем».

По его словам, по мере увеличения числа пользователей система будет изучать поведение как учителей, так и учеников, предоставляя контент и материалы, соответствующие их индивидуальным потребностям.

В. Ханларов добавил, что инструмент разрабатывается в абсолютно безопасной среде и будет представлен на азербайджанском языке: «Это будет локализованное, более удобное решение для наших учеников».

На следующем этапе планируется дальнейшее совершенствование инструмента.

Отметим, что на данный момент платформа «Цифровая школа» насчитывает более полумиллиона пользователей.

К платформе также присоединились ученики, учителя и администрация школ.

Поделиться:
278

