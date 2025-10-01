Эрдоган: Турция не позволит повторения ситуации дежавю в Сирии

Турция больше не допустит дестабилизации Сирии, нарушения ее единства и появления там террористических образований.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в парламенте страны.

«Турция не позволит повторения ситуации дежавю в Сирии», - сказал он.

Президент Эрдоган отметил, что Турция решительно выступает против любых заявлений о разделении Сирии:

«Обеспечение территориальной целостности Сирии, а также предотвращение формирования любых террористических образований за пределами наших границ - это наши приоритеты».

«Мы задействовали все дипломатические каналы для достижения этих целей. Мы используем эти каналы терпеливо, искренне и с позиции здравого смысла. Если дипломатические инициативы останутся без ответа, то позиция и действия Турции известны», - заявил Эрдоган.

Источник: Anadolu