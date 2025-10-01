Лига чемпионов: «Карабах» сыграет сегодня в Баку против «Копенгагена»

"Карабах" сегодня проведет очередной матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова в рамках второго тура сыграет в Баку с датским клубом "Копенгаген".

Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45. Матч будет обслуживать рефери ФИФА из Нидерландов Сердар Гёзюбююк.

Отметим, что "Карабах" в первом туре победил "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" сыграл вничью дома с немецким "Байер 04" - 2:2.