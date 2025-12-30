Зимняя задача «Карабаха» на Лигу чемпионов

«Карабах» определился со своими зимними планами. Завершив первую половину премьер-лиги на втором месте, команда ушла в небольшой отпуск. А вновь футболисты соберутся 3 января, когда выйдут на первую тренировку в новом году.

Интригующей видится продолжение кампании в Лиге чемпионов и предстоящие матчи с «Айнтрахтом» и «Ливерпулем». В контексте еврокубковой паузы, а также зимнего перерыва в национальном первенстве, предстоящие встречи стоят особняком для подопечных Гурбана Гурбанова. “Карабах” выпадет из игрового ритма и фактически с листа будет готовится к домашнему поединку 21 января против «Айнтрахта».

За это время предстоит провести не только сборы и контрольные матчи, но и постараться укрепить состав. И это как минимум, учитывая стойкий интерес к футболистам агдамцев со стороны зарубежных скаутов. Например, черногорец Марко Янкович привлек внимание зарубежных команд, получил привлекательные предложения. 30-летнему полузащитнику поступило предложение от клубов из Японии Греции.

Г.Гурбанов недавно признался, что удержать игроков является проблемой. «Девяносто процентов состава получили предложения, включая Педро Бикальо. Звонят даже из Японии и Дубая. Но этот интерес должен быть серьезным. Лично я не хочу, чтобы кто-то уходил, ведь в Лигу чемпионов в этот период нельзя кого-то дозаявить», - отметил главный тренер.

Вопрос заключается в том, удасться ли решить кадровые вопросы до ближайших матчей Лиги чемпионов. 21 января сильнейший клуб страны примет «Айнтрахт», у которого дела в турнире складываются не лучшим образом – 4 набранных очка и 30-е место в таблице. А неделю спустя (28 января) «скакуны» сыграют в гостях с «Ливерпулем», который замыкает первую десятку и борется за прямое попадание в 1/8 финала. Встреча за знаменитом «Энфилде» может стать самым ярким событием в начале года.

Между двумя еврокубковыми встречами чемпиону Азербайджана предстоит провести и первый матч премьер-лиги после зимней паузы – 24 января на своем поле против «Кяпаза». Принимая во внимание усилившуюся конкуренцию в первенстве и лидерство «Сабаха», у фаворита больше нет роскоши терять очки.

Зимний сбор во время паузы в чемпионате «скануны» разбили на два этапа. Первый пройдет в Баку, а с 10 января чемпион проведет неделью в Анталье. В Турции запланированы две контрольные встречи.



Ниджат Аcланов