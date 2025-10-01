Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства

Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".

Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.