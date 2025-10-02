Зять Элариза Мамедоглу может быть осужден на 12 лет

Закончено судебное расследование по уголовному делу 33-летнего биржевика Низами Алышана, обвиняемого в присвоении в общей сложности 4 миллионов манатов у трёх предпринимателей.

На сегодняшнем заседании сторона обвинения выступила с заключительным словом - прокурор заявил, что обвинение, предъявленное подсудимому, доказано в суде, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Отмечается, что на этом основании прокурор потребовал лишить Низами Алышана свободы на срок 12 лет - сторона защиты не согласна с обвинением, адвокату предоставлено время на подготовку защитной речи.

Ожидается, что на следующем заседании судебное разбирательство будет завершено.

Отметим, что Низами Алышан привлечён к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД. Жалобщиками выступают бывший заместитель прокурора Наримановского района Зейнал Юсубов, Бабек Маммадзаде - сын бывшего генерального директора ООО «Азтелеком» Махаммеда Маммадова, а также предприниматель Ядигар Исрафилов.

Низами Алышан является племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова и зятем проживающего в США певца Элариза Мамедоглу.