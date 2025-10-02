СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Американская компания OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире, сообщило агентство Bloomberg.

Компанию - разработчика СhatGPT оценивают в 500 миллиардов долларов.

Новую оценку зафиксировали после того, как бывшие и действующие сотрудники OpenAI продали инвесторам акции компании на 6,6 миллиарда долларов. Покупателями выступили Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

Эта сделка привела к тому, что оценка OpenAI оказалась значительно выше прежнего уровня в 300 миллиардов долларов. Во столько компанию оценили во время раунда финансирования, проведенного SoftBank в начале 2025 года.

До этого самой дорогой частной компанией в мире считалась ракетно-космическая компания SpaceX Илона Маска, стоимость которой оценивают в 400 миллиардов долларов.

OpenAI — один из мировых лидеров в области разработки технологий искусственного интеллекта.

OpenAI сообщила в мае, что не будет становиться коммерческой компанией и останется под управлением некоммерческой организации. При этом сейчас, как пишет Bloomberg, OpenAI ведет переговоры с Microsoft о преобразовании в более традиционную коммерческую компанию.

