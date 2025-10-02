Путин: Россия дважды хотела стать членом НАТО

Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, и оба раза ей было отказано.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба.

По его словам, Россия была готова работать с западными партнерами, но они не были готовы отказаться от стереотипов.

Путин напомнил, что попытки диктовать другим странам, что делать, не увенчались успехом: "В мире нет и не будет силы диктовать всем, что делать. У каждой силы есть свой предел".

Президент России отметил, что интересы стран никогда полностью не совпадают. Он добавил, что вся история международных отношений-это борьба между странами за свои интересы.

Путин также прокомментировал утверждения о возможности нападения России на НАТО. Он назвал эти утверждения чепухой. "Европа придумала идею о том, что Россия – многовековой враг. В политике европейской элиты нет ничего нового", - сказал он.

Путин обратился к западным элитам: "Успокойтесь, спите спокойно и, наконец, займитесь своими проблемами".

Путин также высказался по поводу милитаризации Европы. Он заявил, что ответ Москвы на это не заставит себя долго ждать: "Никто не сомневается, что ответ России на милитаризацию Европы не заставит себя долго ждать".