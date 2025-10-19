Туфан Эрхюрман одержал победу на выборах президента ТРСК - ОБНОВЛЕНО

На президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) победу одержал председатель Республиканской тюркской партии Туфан Эрхюрман.

Как передало турецкое агентство Anadolu, об этом сообщил председатель Высшего избирательного совета ТРСК Бертан Озердаг.

Т.Эрхюрман набрал 62,80% голосов (84 630), а независимый кандидат и действующий президент Эрсин Татар - 35,77% (48 208).

Т. Эрхюрман уже объявил о своей победе на пресс-конференции, отметив, что внешняя политика страны будет осуществляться в форме консультаций с официальной Анкарой.

20:46

Лидер оппозиции, председатель Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман идет к уверенной победе на выборах президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Как сообщают зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют результаты подсчета 70% голосов избирателей, объявленные Высшим избирательным советом (аналог Центральной избирательной комиссии).

Согласно этим данным, после подсчета указанного количества голосов Эрхюрман заручился поддержкой 63,28% голосов избирателей, а действующий лидер турок-киприотов Эрсин Татар - только 36,27%.