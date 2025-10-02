Дорожная полиция предупреждает: Старые и изношенные шины представляют серьёзную опасность

Использование старых и изношенных шин в осенне-зимний период представляет серьёзную опасность - при дальних поездках неисправности шин проявляются быстрее, что может привести к нарушению нормативных требований и даже к их разрыву.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Согласно законодательству, эксплуатация транспортного средства не допускается, если глубина рисунка протектора автомобильных шин не соответствует норме, обнажена кордовая часть, расслоились слои каркаса, имеются разрывы или повреждения протектора и боковин, либо на одной оси используются шины с разным рисунком протектора. Все выявленные неисправности должны быть обязательно устранены.

Отмечается, что иногда шины, внешне кажущиеся «новыми», оказываются непригодными к использованию из-за истечения срока службы или неправильного хранения, что при эксплуатации может привести к серьёзным последствиям.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям и владельцам транспортных средств с призывом постоянно учитывать приведённые рекомендации, чтобы безопасно справляться с любыми сложностями, которые могут возникнуть при любых погодных условиях: «Не будем забывать, что для безопасного и комфортного прибытия домой крайне важно, чтобы автомобильные шины были исправны и соответствовали сезону».