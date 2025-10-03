Четверо граждан, включая военного, предстанут перед судом по обвинению в госизмене

В Азербайджане по обвинению в государственной измене в форме шпионажа путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы арестованы четыре человека, включая одного военнослужащего.

Как сообщает Report, материалы по уголовному делу, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), поступили в Бакинский военный суд.

По информации, обвиняемые были задержаны некоторое время назад.