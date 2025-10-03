Азербайджанский борец стал чемпионом III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе Гянджи в рамках III Игр стран СНГ стартовали соревнования по вольной борьбе среди.



Как передает 1news.az, в первый день прошли соревнования в пяти весовых категориях у парней – 45 кг, 51 кг, 60 кг, 71 кг и 92 кг, и в четырех у девушек – 40 кг, 46 кг, 53 кг и 61 кг.



На ковер вышли 8 представителей Азербайджана. Семеро из них завоевали медали. Нихад Абасов (71 кг) стал чемпионом. Гаджигусейн Ахмедзаде (51 кг) и Рашид Назаров (60 кг) заняли второе место, а Гусейн Рзазаде (45 кг), Назрин Ахмедли (46 кг), Хадиджаханым Талыбова (53 кг) и Амин Насибов (92 кг) стали обладателями бронзовых медалей.