На одном из проспектов Баку ограничат движение из-за ремонтных работ

На проспекте Хатаи будут введены ограничения в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

С 22:00 3 октября на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку (участок от пересечения с улицей Мирали Гашгая до пересечения с улицей Абдулазала Демирчизаде) в связи с проведением ремонтных работ движение транспортных средств будет частично ограничено в промежутке с 7:00 до 00:00, а в промежутке с 00:00 до 7:00 - полностью ограничено до завершения ремонтных работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.