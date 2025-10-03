В Баку частично ограничат движение транспорта на одной из улиц

В Баку временно изменится схема движения транспорта.

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог, в связи с проведением капитального ремонта на участке улицы Абдуррагим-бека Хагвердиева - от проспекта Иншаатчылар до улицы Шафаета Мехтиева - движение будет частично ограничено с 8:00 4 октября до 22:00 5 октября.

Водителям рекомендуют учитывать данное ограничение при планировании маршрута, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.